Acompanhante é autuado por desacato e perturbação após hostilizar equipe de enfermagem no Hospital Regional de Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma ocorrência de perturbação do trabalho e desacato dentro do Hospital Regional de Vilhena.

O caso envolveu um homem, identificado pelas iniciais J., que atuava como acompanhante de sua mãe internada na unidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha manteve contato com as vítimas, identificadas pelas iniciais A., e V., ambos integrantes da equipe de enfermagem.

Segundo os profissionais, o suspeito passou o dia e parte da noite perturbando o fluxo de trabalho, elevando o tom de voz e golpeando o balcão de atendimento para exigir medicamentos e procedimentos sem prescrição médica.

OFENSAS E ARROGÂNCIA

Os relatos apontam que, ao ser informado de que a equipe só poderia administrar medicamentos autorizados pelo médico responsável, o homem passou a desdenhar da capacidade técnica dos enfermeiros. Ele teria proferido palavras ofensivas, chamando os profissionais de “incompetentes”, afirmando que eles “não sabiam fazer nada” e questionando se “iriam dar conta do serviço”.

Mesmo após a técnica de enfermagem buscar o médico plantonista por duas vezes para reavaliar o quadro de agitação da paciente, o acompanhante seguiu a profissional até o setor médico para destratar tanto a equipe de enfermagem quanto o médico de plantão, agindo com tom arrogante e grosseiro.

HOSTILIDADE DURANTE PROCEDIMENTO DE AUXÍLIO

Em um dos momentos críticos, a paciente, que possui severas limitações de locomoção, precisou de auxílio para ir ao banheiro. Devido à complexidade do transporte, o enfermeiro A., auxiliou a colega carregando a paciente no colo até o assento sanitário.

Mesmo diante do esforço da equipe para garantir o bem-estar da idosa, o filho voltou a agir de forma agressiva, afirmando que o profissional “não poderia fazer aquilo” e proferindo novos insultos.

PROVIDÊNCIAS LEGAIS

Diante da constatação de que a conduta do acompanhante estava prejudicando o regular andamento dos trabalhos essenciais da saúde e afetando a integridade moral dos servidores públicos em exercício, a Polícia Militar procedeu à lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O envolvido deverá responder perante a Justiça pelas infrações cometidas no âmbito hospitalar.