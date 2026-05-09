Mulher tem celular roubado enquanto seguia para o trabalho em Vilhena

Uma mulher foi vítima de um roubo enquanto se deslocava para o trabalho na Avenida Melvin Jones, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, manteve contato com a vítima.

Ela relatou que seguia em sua bicicleta quando retirou o aparelho celular do bolso para utilizá-lo. Nesse momento, foi surpreendida por um homem que também pedalava uma bicicleta, esta de cor vermelha e com garupa.

A AÇÃO

De acordo com as características repassadas à polícia, o autor é um homem de cor branca, cabelo baixo e trajava calça jeans e camiseta. Sem proferir qualquer palavra, o criminoso tomou o aparelho das mãos da vítima e fugiu tomando rumo ignorado pela Rua 728.

DILIGÊNCIAS

Após colher os detalhes sobre as vestimentas e a direção da fuga, os policiais militares iniciaram diligências e patrulhamento ostensivo por diversas rotas da região.

Apesar das buscas intensificadas nas imediações do bairro Marcos Freire e setores adjacentes, o suspeito não foi localizado até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil possa dar continuidade às investigações e tentar identificar o autor do crime por meio de possíveis câmeras de monitoramento nas proximidades.