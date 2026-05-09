Siglas de facção criminosa em muros e prédios públicos assustam moradores de Chupinguaia

Moradores de Chupinguaia foram surpreendidos na última quarta-feira, 6 de maio, com uma série de pichações atribuídas a uma facção criminosa.

As inscrições, que exibem siglas de grupos organizados, foram espalhadas por diversos setores do município, gerando clima de insegurança na população local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as marcações foram realizadas entre a noite de terça-feira, 5, e a madrugada de quarta. Os criminosos pincharam muros residenciais, placas de sinalização, prédios públicos e até fachadas de escolas. A abrangência da ação e o padrão das inscrições sugerem que o ato foi coordenado.

RESPOSTA DAS AUTORIDADES

O caso é interpretado pelas autoridades como uma tentativa de demonstração de presença do crime organizado na cidade, localizada na região do Cone Sul de Rondônia.

Em resposta imediata, a Prefeitura de Chupinguaia mobilizou equipes para apagar as pichações e restaurar os espaços públicos e privados afetados. O objetivo é remover as marcas o mais rápido possível para minimizar o impacto visual e a sensação de audácia dos grupos criminosos.

INVESTIGAÇÃO

Apesar da repercussão e da preocupação gerada entre os moradores, não houve registro de prisões relacionadas ao caso até o fechamento desta matéria.

As forças de segurança pública devem monitorar a situação e investigar o monitoramento de câmeras próximas aos locais atingidos para identificar os autores do crime de dano e apologia ao crime.

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