Jovem atleta de Vilhena busca apoio para representar o Brasil em Mundial de Karatê na Romênia

A jovem atleta Nahama Cecília Bieseke da Silva, de apenas 11 anos, conquistou uma importante oportunidade no esporte: representar o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê, que será realizado em junho deste ano, na Romênia.

Estudante do 6º ano do Colégio Dom Pedro II, Nahama vem se destacando nas competições pela disciplina, dedicação e desempenho dentro dos tatames, sendo considerada uma das promessas do karatê na região.

Antes do Mundial, a atleta embarca nesta quinta-feira (14) para São Paulo, onde disputará o Troféu Brasil de Karatê. Ainda neste ano, ela também deverá participar do Campeonato Brasileiro de Karatê, além das próximas etapas do campeonato estadual.

Apesar das conquistas e da classificação internacional, a atleta e sua família enfrentam dificuldades para custear as despesas com viagens, hospedagem, alimentação e participação nas competições. Sem apoio público ou político até o momento, a família iniciou uma campanha em busca de patrocinadores e apoiadores da iniciativa privada.

Segundo os responsáveis, a proposta é mobilizar empresários e parceiros que desejem incentivar o esporte e contribuir para a realização do sonho da jovem atleta. As empresas apoiadoras terão suas marcas divulgadas durante a campanha, em redes sociais e materiais relacionados às competições.

A participação no campeonato mundial é vista pela família como uma oportunidade não apenas para a carreira esportiva de Nahama, mas também para levar o nome de Rondônia e do Brasil para uma competição internacional de alto nível.

Mais informações e apoio podem ser obtidos diretamente com os responsáveis pela atleta por meio do WhatsApp: (69) 98443-2954.

O perfil oficial da atleta nas redes sociais pode ser acompanhado em Instagram de Nahama Cecília