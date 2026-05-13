Família realiza rifa solidária para ajudar atleta de Vilhena convocada para Mundial de Karatê na Romênia

A família da jovem atleta Êmilly Sofia Baptista Hartwing, de 11 anos, iniciou uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar recursos para custear despesas da participação da esportista em competições nacionais e internacionais de karatê.

Moradora de Vilhena, Êmilly foi convocada para representar o Brasil no 14º Campeonato Mundial de Karatê, que será realizado entre os dias 22 e 26 de julho de 2026, na cidade de Cluj-Napoca, na Romênia.

Antes do Mundial, a atleta também representará o estado de Rondônia no Campeonato Troféu Brasil, em São Paulo, entre os dias 15 e 17.

Segundo a família, toda a arrecadação da ação solidária será destinada principalmente para despesas com alimentação, viagem e permanência da atleta durante as competições.

A rifa disponibiliza 200 números no valor de R$ 20 cada. Os participantes concorrem a dois prêmios em dinheiro, sendo R$ 400 para o primeiro prêmio e R$ 200 para o segundo.

Êmilly já acumula 34 títulos estaduais em Rondônia e quatro medalhas de bronze conquistadas em campeonatos brasileiros de karatê, resultados que contribuíram para sua convocação internacional.

Os interessados em colaborar podem entrar em contato diretamente com a família da atleta, pelo numero de WhatsApp (69) 9 9254-0864 – Silmara Fagundes, ou realizar contribuição via Pix pela chave 06237376208, em nome de Emilly Sofia Baptista Hartwig.