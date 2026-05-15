Briga a facadas resulta em ferimentos graves e mobiliza polícia em Vilhena

Uma violenta discussão entre dois homens terminou em esfaqueamento mútuo na madrugada desta sexta-feira, 15 de maio, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada para intervir na ocorrência, que foi registrada inicialmente como tentativa de homicídio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o confronto envolveu J. L. O. M., e M. A. M.

Durante a briga, J., foi atingido gravemente por três facadas, sendo uma no tórax e duas na região do abdômen.

Ele também sofreu um forte soco na lateral direita da cabeça e dois cortes profundos no couro cabeludo.

O outro envolvido, M. A. M., apontado na ocorrência como o autor das agressões mais graves, também acabou ferido no embate, sofrendo uma perfuração por arma branca no ombro esquerdo.

SOCORRO MÉDICO

Ainda não há informações claras sobre as motivações que deram início à confusão generalizada. Devido à gravidade dos ferimentos, ambos os homens foram socorridos por equipes de resgate e encaminhados ao Hospital Regional.

Até o fechamento desta matéria, o quadro clínico e o estado de saúde atualizado dos envolvidos não haviam sido divulgados.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.