Prefeitura disponibiliza terreno para futura sede da Associação dos Idosos em Cabixi

A Prefeitura de Cabixi disponibilizou um terreno para a Associação dos Idosos de Cabixi com o objetivo de viabilizar a construção de uma estrutura voltada ao atendimento e acolhimento das pessoas da terceira idade no município.

De acordo com o prefeito Silvano Almeida, a iniciativa representa um importante avanço nas políticas públicas de valorização e cuidado com os idosos, garantindo um espaço adequado para a realização de atividades sociais, culturais, recreativas e de convivência.

Almeida informou que a futura estrutura deverá oferecer mais conforto, segurança e qualidade de vida aos integrantes da associação, fortalecendo o atendimento às pessoas da melhor idade em Cabixi.

O espaço será destinado ao desenvolvimento de ações que promovam integração, lazer, bem-estar e fortalecimento dos vínculos sociais entre os idosos do município.

A Prefeitura destacou que o apoio à associação demonstra o compromisso da gestão em ampliar as políticas de inclusão social e garantir mais dignidade à população da terceira idade.

A expectativa é de que, com a construção da nova sede, a Associação dos Idosos possa ampliar suas atividades e oferecer um ambiente ainda mais estruturado para atender os participantes e desenvolver projetos voltados ao envelhecimento saudável e ativo (leia o requerimento abaixo).