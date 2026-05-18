Bruno Bolsonaro Scheid defende produtores e questiona atuação do ICMBio em fiscalizações no campo

Pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid cobrou debate sobre a condução de operações de fiscalização ambiental após encontro com pequenos produtores rurais.

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), fez críticas à forma como, segundo ele, agentes do ICMBio têm atuado em operações de fiscalização em propriedades rurais. A manifestação foi publicada nas redes sociais após reunião com pequenos agricultores.

Na publicação, Bruno questiona o uso de forte aparato operacional em ações de fiscalização e afirma que trabalhadores rurais têm relatado sensação de insegurança diante das abordagens.

“Por que fiscal do ICMBio precisa de touca na cara para abordar trabalhador rural? Por que a polícia tem uma viatura para cuidar da cidade inteira e o ICMBio chega com 40 para cima do agricultor?”, questionou.

Segundo o pré-candidato, produtores rurais convivem com multas, embargos e incertezas relacionadas à atividade produtiva, cenário que, na avaliação dele, exige maior equilíbrio nas ações estatais e mais diálogo com quem vive da produção no campo.

Bruno Scheid afirmou ainda que pretende ampliar a discussão sobre segurança jurídica no meio rural e defender políticas públicas que conciliem preservação ambiental, respeito à legalidade e proteção ao produtor.