Lula diz a aliados que vai insistir na indicação de Messias para o STF

Aplausos

O ponto de virada, segundo integrantes do Palácio do Planalto, foi a cerimônia de posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na última terça-feira (12).

O advogado-Geral da União foi longamente aplaudido durante a solenidade. Para Lula, o gesto representou um sinal de respeito e reconhecimento ao trabalho de Messias e um desagravo ao indicado.

Alcolumbre, que estava presente à posse, não aplaudiu Messias nem cumprimentou o presidente da República. Os dois estavam lado a lado à mesa da cerimônia, e a situação gerou um clima de mal-estar durante a posse do novo presidente do TSE.

Conversa

Messias teve uma conversa com Lula antes da posse de Nunes Marques no TSE. Essa foi a segunda reunião entre os dois desde a derrota no Senado. Aliados do chefe da AGU afirmam que Messias só aceitaria uma nova indicação com muita certeza de que seria aprovado, principalmente após amargar a primeira derrota.

Ele entrou em férias na última quarta-feira (13) e só deve voltar ao trabalho em 26 de maio. Após a derrota no Senado, o advogado-geral da União também recebeu apoio de juristas ligados a Lula, aliados do governo e líderes evangélicos.

Em conversas reservadas, eles prestaram solidariedade a Messias e disseram ter certeza de que ele foi vítima de um jogo político-eleitoral no Senado e de que não foi rejeitado por falta de reputação ou qualidade técnica para o cargo de ministro do Supremo. A vaga no STF está aberta desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.

Depois da derrota, bolsonaristas chegaram a articular com Alcolumbre para barrar eventuais outras indicações de Lula até a eleição. A rejeição do Senado a uma indicação para o STF não acontecia desde 1894 e representou uma crise de grandes proporções para o Palácio do Planalto.

Sem atrativo

Uma segunda opção chegou a entrar na mesa, a de Messias assumir o Ministério da Justiça, mas essa hipótese está em segundo plano, por enquanto. Isso porque o atual ministro da pasta, Wellington César Lima e Silva, tem recebido críticas internas no governo em uma área sensível para Lula em ano eleitoral.

A aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, em tramitação no Congresso, levaria Lula a criar um ministério específico para esse tema e a reorganizar os cargos. Para Messias, no entanto, a pasta da Justiça não é atrativa, segundo interlocutores, pois falta pouco tempo para o término do mandato.