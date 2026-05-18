Ancelotti convoca a seleção brasileira para Copa do Mundo; veja o que esperar

A espera acabou! Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Em pouco mais de um ano de trabalho, essa será a sexta lista divulgada pelo técnico italiano no comando da amarelina.

Neste ciclo, foram testados 56 jogadores diferentes, com apenas quatro estando em todas as convocações: o goleiro Bento, o lateral-direito Wesley, o volante Casemiro e o atacante Matheus Cunha. Porém, ainda assim, existe a expectativa de que novos nomes sejam chamados pela primeira vez por Ancelotti.

A comissão técnica da seleção brasileira enviou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) uma pré-lista com 55 jogadores. Entre eles, algumas aparições confirmadas foram surpresa, como Pedro, que vive uma grande temporada pelo Flamengo, especialmente no Brasileirão, em que é o artilheiro, e Neymar, a maior incógnita do italiano às vésperas da Copa.

Neymar vai voltar à seleção?

Há quase três anos sem vestir a camisa da seleção brasileira, Neymar vive a expectativa de voltar a fazer isso no que seria a sua quarta participação em Copas do Mundo. Na última vez que atuou pelo Brasil, o jogador sofreu uma grave lesão que o tirou dos gramados por mais de um ano.

Os problemas físicos se tornaram a principal justificativa de Ancelotti para não convocar o atleta nas oportunidades passadas. Contudo, o camisa 10 do Santos voltou a ter uma sequência de jogos sem se lesionar nos últimos meses e não apresentou novas contusões desde uma operação no joelho em dezembro.

Ancelotti terá desfalques importantes

Além da dúvida de convocar ou não Neymar, o técnico italiano ainda tem mais vagas em aberto, principalmente com as lesões de jogadores importantes, como Estêvão, artilheiro da Era Ancelotti, Éder Militão, o nome de confiança na defesa, e Rodrygo, uma das principais opções para o ataque.