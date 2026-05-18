Ancelotti convoca a seleção brasileira para Copa do Mundo; veja o que esperar

A espera acabou! Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Em pouco mais de um ano de trabalho, essa será a sexta lista divulgada pelo técnico italiano no comando da amarelina.
Neste ciclo, foram testados 56 jogadores diferentes, com apenas quatro estando em todas as convocações: o goleiro Bento, o lateral-direito Wesley, o volante Casemiro e o atacante Matheus Cunha. Porém, ainda assim, existe a expectativa de que novos nomes sejam chamados pela primeira vez por Ancelotti.
A comissão técnica da seleção brasileira enviou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) uma pré-lista com 55 jogadores. Entre eles, algumas aparições confirmadas foram surpresa, como Pedro, que vive uma grande temporada pelo Flamengo, especialmente no Brasileirão, em que é o artilheiro, e Neymar, a maior incógnita do italiano às vésperas da Copa.
Neymar vai voltar à seleção?
Há quase três anos sem vestir a camisa da seleção brasileira, Neymar vive a expectativa de voltar a fazer isso no que seria a sua quarta participação em Copas do Mundo. Na última vez que atuou pelo Brasil, o jogador sofreu uma grave lesão que o tirou dos gramados por mais de um ano.
Os problemas físicos se tornaram a principal justificativa de Ancelotti para não convocar o atleta nas oportunidades passadas. Contudo, o camisa 10 do Santos voltou a ter uma sequência de jogos sem se lesionar nos últimos meses e não apresentou novas contusões desde uma operação no joelho em dezembro.
Ancelotti terá desfalques importantes
Além da dúvida de convocar ou não Neymar, o técnico italiano ainda tem mais vagas em aberto, principalmente com as lesões de jogadores importantes, como Estêvão, artilheiro da Era Ancelotti, Éder Militão, o nome de confiança na defesa, e Rodrygo, uma das principais opções para o ataque.
As ausências abrem espaço para muitos nomes que correm por fora, especialmente o próprio Neymar, que deve ser usado como um 10, assim como Rodrygo. Rayan e Antony podem ser candidatos à vaga de Estêvão na ponta. E Ibañez, um dos favoritos de Ancelotti nos últimos amistosos, surge como favorito para ser usado na lateral e na zaga.
Calendário da seleção brasileira
Os convocados começam a se apresentar na Granja Comary, na próxima segunda-feira (25). No dia 31, a seleção brasileira faz o último compromisso antes de viajar para os Estados Unidos e enfrenta o Panamá, em amistoso realizado no Maracanã.
No dia 6 de junho, a seleção faz o segundo amistoso pré-Copa contra o Egito, em Cleveland. A estreia do Brasil no Mundial será no dia 13 de junho contra Marrocos. Haiti e Escócia são os outros adversários da seleção na fase de grupos.
- Brasil x Panamá (amistoso) – 31/5, às 18h30, no Maracanã;
- Brasil x Egito (amistoso) – 6/6, às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos;
- Brasil x Marrocos (fase de grupos – Copa do Mundo) – 13/6, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos;
- Brasil x Haiti (fase de grupos – Copa do Mundo) – 19/6, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos;
- Escócia x Brasil (fase de grupos – Copa do Mundo) – 24/6, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.