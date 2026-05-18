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segunda-feira, 18 de maio de 2026.

Encontro com autoridades políticas evidencia influência e prestígio de ex-prefeita em Chupinguaia

Sheila esteve à frente da administração municipal por dois mandatos consecutivos
Sheila Mosso recepcionou lideranças políticas / Foto: Divulgação

Uma visita inesperada movimentou a semana da ex-prefeita Sheila Mosso (PL), no município de Chupinguaia, na região Sul de Rondônia.

A presença de importantes lideranças políticas estaduais e federais chamou a atenção e reforçou o prestígio da ex-mandatária no cenário político regional.

Cumprindo agenda de compromissos no município, no final de semana passada, o senador Marcos Rogério, o deputado estadual Luizinho Goebel e o deputado federal Lúcio Mosquini fizeram questão de manter um diálogo cordial com Sheila Mosso, evidenciando sua influência política e o reconhecimento de sua trajetória administrativa.

Sheila esteve à frente da Prefeitura de Chupinguaia por dois mandatos consecutivos, período marcado por investimentos em diversos setores públicos e pela realização de obras que contribuíram para o desenvolvimento do município.

 

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