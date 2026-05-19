Motociclista é socorrido após colisão no bairro Jardim América em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem ferido no início da tarde desta terça-feira, 19 de maio, no bairro Jardim América, em Vilhena.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Armando Fajardo e Modesto Batista.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 13h para atender a ocorrência. No local, os militares constataram que se tratava de uma colisão transversal.

DINÂMICA DO ACIDENTE

De acordo com relatos colhidos no local e informações prestadas por testemunhas, o motociclista, identificado pelas iniciais C. R. A., conduzia uma Honda CG 160 Titan de cor preta pela Rua Armando Fajardo, trafegando no sentido BR-364/Aeroporto.

O impacto aconteceu quando um veículo Chevrolet Onix, conduzido por uma mulher identificada pelas iniciais V. S. S., que transitava pela Rua Modesto Batista no sentido Porto Velho/Cuiabá, cruzou a via.

A polícia ressaltou que na Rua Modesto Batista há sinalização vertical visível com a placa de “PARE”, indicando a obrigatoriedade de parada para o automóvel.

SOCORRO E PROCEDIMENTOS

Com a força da batida, o piloto da moto foi arremessado contra o asfalto, sofrendo diversas escoriações pelo corpo e queixando-se de fortes dores.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional para avaliação médica detalhada. A motorista do Onix não se feriu.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área, controlou o tráfego de veículos e procedeu com o registro fotográfico dos danos para anexar ao boletim de ocorrência.

Após a coleta de dados e a conclusão dos procedimentos administrativos de praxe, a via foi totalmente liberada para o fluxo normal de trânsito.