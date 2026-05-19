Pecuarista encontra restos de novilha abatida e faca tipo peixeira em propriedade rural de Pimenteiras

Um produtor rural teve um prejuízo considerável após ter uma de suas novilhas furtada e abatida clandestinamente na zona rural de Pimenteiras do Oeste.

O crime, conhecido como abigeato, ocorreu na Linha 8, na altura do quilômetro 6.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à propriedade após o pecuarista, identificado pelas iniciais J., descobrir a ação criminosa.

O proprietário relatou que, ao chegar ao sítio, deparou-se com uma grande quantidade de sangue espalhada nas proximidades da porteira principal.

Intrigado com a cena, o homem realizou uma busca minuciosa pelos arredores e acabou localizando os restos da “buchada” (vísceras) do animal escondidos na vegetação.

PREJUÍZO E PROVA DEIXADA PARA TRÁS

Ao realizar a contagem imediata de seu rebanho para avaliar o tamanho do dano, o produtor deu por falta de uma novilha de aproximadamente 12 arrobas.

Os criminosos abateram o gado no próprio local, retiraram as partes com carne e fugiram levando o produto do furto, deixando apenas os restos mortais para trás.

Durante a varredura na área do crime, os militares encontraram uma faca do tipo peixeira jogada no chão, que provavelmente foi utilizada pelos suspeitos para sacrificar e esquartejar o bovino. A arma branca foi apreendida.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que responde pela circunscrição da área.

Investigadores devem apurar o caso para tentar identificar e prender os autores do abate ilegal, além de fiscalizar possíveis comércios na região que possam estar receptando carne sem procedência sanitária.