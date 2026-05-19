VÍDEO: homem flagra furto em residência, tenta capturar suspeito, mas ladrão foge de bicicleta em Vilhena

Uma tentativa de interceptação cidadã movimentou a Policia Militar no início da tarde desta terça-feira, 19 de maio, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Um motorista flagrou o exato momento em que um criminoso invadia uma residência e tentou fechar a rota de fuga do suspeito, que conseguiu escapar levando pertences da vítima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento na Rua Genival Nunes.

O solicitante, relatou que transitava de carro pela via pública quando estranhou a atitude de um desconhecido que arrancava o portão da frente de uma casa dos trilhos e entrava no quintal.

PERSEGUIÇÃO EM VIA PÚBLICA

Diante da suspeita clara de crime, a testemunha fez o retorno com o automóvel e estacionou em frente ao endereço. Pouco depois, o invasor saiu correndo de dentro da casa carregando uma mochila nas costas e subiu em uma bicicleta.

O motorista tentou bloquear a passagem do suspeito e iniciou um acompanhamento com o carro pelas ruas do bairro. No entanto, o ciclista conseguiu acessar rotas de difícil tráfego para automóveis e a testemunha acabou perdendo o contato visual, ficando incomunicável temporariamente com a Central de Operações da PM durante a perseguição.

VÍTIMA DESCOBRE CRIME POR VÍDEO

Ao chegarem na residência invadida, os militares constataram que o portão e a porta principal estavam escancarados. Do lado de dentro, os cômodos exibiam sinais evidentes de desordem, com móveis revirados e gavetas puxadas. Não havia ninguém no imóvel.

A equipe policial localizou uma vizinha, que informou que o proprietário estava viajando a trabalho. A moradora conseguiu ligar para o vizinho por meio de uma videochamada de celular e exibiu a situação da casa. Ao analisar o cenário em tempo real pela tela, o dono confirmou o furto de um notebook e de uma mochila.

CÂMERAS GRAVAM A AÇÃO

Posteriormente, outro morador da localidade cedeu as imagens de seu sistema de monitoramento por câmeras para a polícia. As gravações confirmam detalhadamente a dinâmica dos fatos: o ladrão chega de bicicleta, retira o portão do trilho com facilidade, invade o local e sai minutos depois com o material furtado.

As imagens foram recolhidas pela Polícia Militar e anexadas ao boletim de ocorrência encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A Polícia Civil utilizará os registros para tentar identificar e prender o autor do crime.

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