Polícia Ambiental de Vilhena anuncia leilão virtual de mais de 330 m³ de madeira apreendida

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do 3º Pelotão de Polícia Ambiental de Vilhena, anunciou a abertura do Edital nº 01/2026/PM-BPA3CIA3PELPAP4 para a realização de leilão de madeiras apreendidas e destinadas à corporação pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

O lote disponível é composto por 334,57 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies, entre elas angelim, cumaru, garapeira e cerejeira. Também estão incluídas diferentes peças, como tábuas, vigas, caibros, pranchas e portais.

Os interessados poderão realizar a inspeção dos materiais no pátio da 3ª Companhia de Polícia Militar, localizado na Rua 21 de Abril, nº 118, bairro Apidiá, em Pimenta Bueno.

O leilão será realizado no dia 9 de junho de 2026, em sessão virtual. Para participar, o interessado deverá preencher o Termo de Arrematação disponível no edital e encaminhá-lo para o e-mail bpa.3pel.3cia@pm.ro.gov.br até as 9h da data do certame.

As contrapropostas serão realizadas por meio de um grupo oficial de WhatsApp, entre 9h30 e 10h30 do mesmo dia. A venda será efetivada em favor do participante que apresentar o maior lance final.

De acordo com a Polícia Ambiental, o edital completo, a proposta de arrematação e as fotografias dos materiais estão disponíveis nos canais oficiais do leilão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99960-9080.

Grupo Oficial do Leilão:

[https://chat.whatsapp.com/EN3t10Gwhq09nepSpLVEro?mode=gi_t](https://chat.whatsapp.com/EN3t10Gwhq09nepSpLVEro?mode=gi_t)

Edital, proposta e fotos dos materiais:

[https://drive.google.com/drive/folders/1pIfe9cevs9wgH6ue_nxl8Z_zJtWnMiq7?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1pIfe9cevs9wgH6ue_nxl8Z_zJtWnMiq7?usp=sharing)

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