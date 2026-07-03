Colheita de laranja começa no Brasil com preços abaixo da safra passada

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), as cotações atuais estão abaixo das registradas no início da safra anterior, apesar da estimativa de menor produção.

Neste mês de julho, o mercado começa a formar suas primeiras referências de preços para a laranja da nova temporada 2026/27.

Nesta quinta-feira (2/7), o indicador do Cepea para a laranja voltada à indústria registrou a cotação de R$ 31,25 a caixa de 40,8 quilos. Há um ano, o preço médio estava em R$ 43,91 a caixa.

De acordo com o Cepea, a dinâmica de mercado neste ano está bastante diferente da observada no início da safra passada. Em julho de 2025, por conta dos baixos estoques, a necessidade das indústrias de assegurar matéria-prima para o processamento sustentou as negociações nos patamares médios históricos. Já nesta temporada 2026/27, o mercado iniciou o ciclo com menor urgência de compra por parte das processadoras.

Assim, pesquisadores do Cepea avaliam que as cotações observadas neste início de julho refletem predominantemente os contratos já negociados para frutas precoces e de meia-estação, além de operações pontuais realizadas no mercado spot.