Futuro da BR-364 entra em debate durante audiência pública nesta quarta-feira em Vilhena

Audiência pública para apresentar e discutir propostas de modernização do trecho urbano da BR-364 será realizada nesta quarta-feira, 19 de agosto, em Vilhena.

A iniciativa, idealizada pela prefeitura de Vilhena, busca reunir representantes do poder público, especialistas e a população para avaliar alternativas destinadas a melhorar a circulação, a segurança e a infraestrutura da rodovia no perímetro urbano da cidade.

Durante a audiência – que acontecerá às 19h, na Câmara de Vereadores – serão apresentadas propostas elaboradas por empresas especializadas, que deverão contemplar diferentes soluções para os pontos considerados mais críticos da BR-364 dentro da cidade.

A participação da comunidade será um dos principais pontos do encontro. Os moradores poderão conhecer os projetos, acompanhar as explicações técnicas e apresentar opiniões e sugestões antes da definição da alternativa que será encaminhada para análise.

A modernização do trecho urbano da BR-364 é considerada uma questão estratégica para Vilhena, especialmente em razão do crescimento do município e do intenso fluxo de veículos que utiliza diariamente a rodovia.

Além de ser uma importante ligação regional, a BR-364 também funciona como eixo de deslocamento dentro da própria cidade.

Após a realização da audiência pública e a análise das contribuições apresentadas, a proposta escolhida deverá ser encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O órgão federal deverá avaliar o projeto e os procedimentos necessários para uma eventual implantação das intervenções no trecho urbano da BR-364.

A expectativa é de que a audiência represente uma etapa importante para definir os próximos passos de um projeto que poderá provocar mudanças significativas na mobilidade urbana de Vilhena.