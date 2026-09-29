Ex-prefeito defende ponte elevada sobre o Rio Barão do Melgaço e diz que Natan buscará recursos para obra em Vilhena

O ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon publicou um vídeo nas redes sociais defendendo a construção de uma ponte elevada sobre o Rio Barão do Melgaço, obra que, segundo ele, representa uma das intervenções mais importantes para a mobilidade urbana do município.

Durante a gravação, Melki apresenta o traçado da Perimetral (Linha 135) e explica que o projeto fará a ligação entre a BR-174, a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida Paraná, criando um novo corredor viário que dará acesso à região do shopping e melhorará o fluxo de veículos na cidade.

Segundo o ex-prefeito, o projeto de engenharia já está concluído há vários anos e prevê uma ponte elevada de aproximadamente 150 metros, preservando as nascentes do Rio Barão do Melgaço, sem a necessidade de aterrar a área ambiental.

NATAN TERIA COMPROMISSO DE DESTINAR EMENDA

No vídeo, Melki Donadon afirma que seu irmão, Natan Donadon, candidato a deputado federal, assumiu o compromisso de buscar recursos para viabilizar a execução da obra caso seja eleito.

De acordo com ele, o investimento estimado para a construção da ponte e dos acessos asfaltados é de cerca de R$ 4 milhões, recurso que poderá ser destinado por meio de emenda parlamentar para que o município execute o projeto. “Tenha certeza no seu coração que o Natan conhece o município e vai colocar esse recurso para que o prefeito faça essa obra de grande importância para Vilhena”, declarou Melki.

Para o ex-prefeito, a ponte elevada é uma obra estratégica por integrar a Perimetral, a Avenida Paraná, a Brigadeiro Eduardo Gomes e a BR-174, ampliando a mobilidade e criando uma nova alternativa de ligação entre importantes regiões da cidade.