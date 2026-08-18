Focado em Ação: Para evitar crise hídrica, Dr. Benedito Alves cobra plano de prevenção à seca em Rondônia

Antecipar ações de abastecimento pode evitar que períodos de estiagem agravem a falta de água e prejudiquem comunidades rurais e ribeirinhas em diferentes regiões do estado.
O período de seca em Rondônia exige planejamento e antecipação do poder público. A redução do nível dos rios e as condições climáticas podem dificultar o acesso à água potável, especialmente para comunidades rurais e ribeirinhas que dependem diretamente dos recursos hídricos para suas atividades e necessidades básicas.
A situação reforça a importância de preparar os municípios antes que a falta de água se transforme em uma emergência. Para o deputado estadual Dr. Benedito Alves, a atuação preventiva pode reduzir os impactos da estiagem e garantir que a população tenha acesso ao abastecimento necessário mesmo nos períodos mais críticos.
Os principais desafios
Entre os pontos que precisam estar no planejamento estão:
Abastecimento de água potável: garantir atendimento às comunidades que podem enfrentar maior dificuldade durante a estiagem;
Comunidades rurais e ribeirinhas: mapear antecipadamente as localidades mais vulneráveis;
Monitoramento climático: acompanhar previsões e níveis dos rios para antecipar medidas;
Logística: preparar estruturas e equipamentos para levar água às regiões afetadas;
Atuação municipal: estabelecer planos de emergência antes que a situação se agrave.
A necessidade desse planejamento já pode ser observada em regiões como o Baixo Madeira, onde ações específicas vêm sendo desenvolvidas para garantir água potável às comunidades diante das condições climáticas previstas.
Prevenção para evitar uma crise
A proposta defendida por Dr. Benedito Alves é a criação de um plano preventivo de abastecimento de água, articulando Estado e municípios para identificar as regiões mais vulneráveis e organizar respostas antes do agravamento da estiagem.
“Não podemos esperar a água faltar para começar a procurar soluções. É preciso conhecer as comunidades que estão mais vulneráveis, planejar a logística e garantir que os municípios tenham condições de agir antecipadamente. Prevenir é proteger a população”, defende Dr. Benedito Alves.
O planejamento também deve considerar as necessidades de agricultores e comunidades que dependem da água para atividades produtivas, evitando que a estiagem provoque impactos ainda maiores na economia local.
Água é uma questão de segurança e dignidade
Para o parlamentar, garantir água potável durante períodos de seca não deve ser tratado apenas como uma resposta emergencial, mas como uma política permanente de prevenção.
Com monitoramento, planejamento e atuação antecipada, os municípios podem reduzir os impactos da estiagem e proteger famílias que vivem em regiões mais distantes dos centros urbanos.
A proposta de Dr. Benedito Alves é preparar Rondônia antes da crise chegar, garantindo que água potável esteja disponível para quem mais precisa, especialmente nas comunidades rurais e ribeirinhas.