Capital abraça campanha de Sílvia Cristina ao Senado

Um dia inteiro de mobilização em Porto Velho, com reuniões, visitas e caminhada no comércio, marcou a segunda-feira (16) da candidata ao Senado Sílvia Cristina.

“A capital abraça a nossa campanha ao Senado e estamos a cada dia fortalecendo o nosso nome, em todas as regiões da cidade. É muito gratificante ver que a nossa candidatura recebe adesões cada vez mais”, destacou.

A candidata percorreu áreas comerciais da zona Leste, esteve na inauguração dos comitês de Jesualdo Pires, candidato a deputado federal, de Márcio Pacele, candidato a estadual e participou de reuniões na zona Leste, além de manter encontros com lideranças, fortalecendo a sua candidatura.

“O dia todo de atividades, dialogando com lideranças, reunida com a população e levando nossos projetos e nossa mensagem de fazer direito e fazer o bem. Agradecer à acolhida de todos ao nosso nome e que possamos seguir com uma campanha propositiva e com a mesma receptividade da nossa gente”, disse Sílvia.