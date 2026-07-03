COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

SUPER CENTRO DE DIAGNÓSTICO ASSDACO

Ontem, dia três, visitei o moderno CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO DANIEL COMBONI em Cacoal/RO, e fui recepcionada pela coordenadora Aparecida “Cidinha” Miranda e pela presidente Vera Travain Bianchini da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, instituição filantrópica referência no tratamento de câncer para toda a Macro II de Saúde, que abrange mais de 30 municípios rondonienses. Projeto aprovado, obra executada e concluída. O Ministério da Saúde selecionou a ASSDACO para integrar o projeto do Super Centro de Diagnóstico. Das oito vagas disponíveis em todo o país, uma vaga veio para Cacoal, uma estrutura para exames de alta complexidade como Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Endoscopia e Colonoscopia, Mamografia, Densitometria e Ultrassonografia oferecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS



SUPER CENTRO DE DIAGNÓSTICO

Ontem, dia três, foi apresentado oficialmente à sociedade o moderno SUPER CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÃO DANIEL COMBONI em Cacoal/RO, e o público foi recepcionado pela presidente Vera Travain Bianchini e diretoria da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, instituição filantrópica referência no tratamento de câncer para toda a Macro II de Saúde, que abrange mais de 30 municípios rondonienses. Vera Bianchini captou quase R$ 5 milhões para o Centro de Diagnóstico São Daniel Comboni, recursos assegurados por 20 deputados estaduais de Rondônia. Projeto aprovado, obra executada e concluída. A presidente Vera Bianchini entregou Certificado de Agradecimento aos deputados estaduais Cassio Gois, Gislaine Lebrinha, Alan Queiroz e Cirone Deiró. O Ministério da Saúde selecionou a ASSDACO para integrar o projeto do Super Centro de Diagnóstico. Das oito vagas disponíveis em todo o país, uma vaga veio para Cacoal, uma estrutura para exames de alta complexidade como Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Endoscopia e Colonoscopia, Mamografia, Densitometria e Ultrassonografia oferecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS



SICOOB FRONTEIRAS

Registrei na agência do SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, as atenciosas gerentes Sandra Cristina, Suzamar Valentin, Daiele Lopes, Mary Inês dos Santos e Elizabete Gonçalves



NERLI FERNANDES NA CASA&DECORAÇÃO

Registrei a advogada Nerli Fernandes em dia de compras na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, que está com imperdível promoção em que na compra de qualquer produto o valor da etiqueta dos produtos pode ser parcelado em até 24 X sem juros

RABELO ODONTOLOGIA EM JI-PARANÁ

Em Ji-Paraná/RO, o cirurgião-dentista Tiago Rabelo inaugurou em novo endereço a moderna e elegante clínica RABELO ODONTOLOGIA. Formado pela Faculdade de Odontologia de Manaus – FOM em 2014, ele que é especialista em Implantodontia e Odontologia do Esporte, destaca-se pela busca constante da excelência clínica e pelo compromisso com a saúde e a estética do sorriso. Sua atuação abrange desde a reabilitação oral com implantes dentários até procedimentos estéticos de alta precisão, como lentes em porcelana e resina, proporcionando tratamentos personalizados que aliam funcionalidade, harmonia e bem-estar aos seus pacientes. Nas fotos Tiago Rabelo com a esposa Camila Amâncio entre a secretária Tainara, as cirurgiãs-dentistas Nubia Largares e Alessandra Lopes, a cunhada nutricionista Marcela Amâncio e a secretária Debora



ARY JAQUES e seu HAVAL H6 PHEV 19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Ary Jaques Coelho de São Francisco do Guaporé retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV 19. O embaixador de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

ADERLAINE e seu HAVAL H6 PHEV 19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Aderlaine Boone Custódio retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV 19 acompanhada do esposo Cesar Custódio. O embaixador de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

PRISCILLA POLLI e seu HAVAL H6 PHEV 19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a médica Priscilla Polli de Alta Floresta do O’este retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV 19 acompanhada da linda filhinha com o esposo Cleber da dupla sertaneja Cleber e João. O embaixador de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

ANDRÉ e LORENA e seu POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o casal médico ortopedista André Pastuczenko e médica Lorena Castoldi Tavares retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

ISABELA e seu GWM TANK 300

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, ISABELA NEGRI retirou seu maravilhoso GWM TANK 300. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda