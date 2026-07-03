Dr. Benedito Alves defende expansão das escolas em tempo integral para fortalecer a educação em RO

O pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves defende a ampliação da oferta de escolas em tempo integral em Rondônia como uma das principais medidas para fortalecer a educação pública e ampliar as oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em todas as regiões do estado.

Segundo ele, apesar dos avanços registrados nos últimos anos, a educação rondoniense ainda enfrenta desafios relacionados à evasão escolar, às desigualdades entre municípios, à infraestrutura de parte das unidades de ensino e às dificuldades de aprendizagem intensificadas após a pandemia.

Ao apresentar sua proposta, Dr. Benedito Alves afirma que investir na educação é investir no futuro do estado e destaca que sua própria trajetória foi construída por meio do acesso ao ensino.

“Eu vim das lavouras de café e foi por meio dos estudos que alcancei lugares e momentos incríveis na minha vida. Tornei-me conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Rondônia, pós-doutor e doutor em Ciências Jurídicas, mestre em Direito Público e professor universitário de graduação e pós-graduação há mais de 26 anos. A educação abriu portas que jamais seriam possíveis sem o conhecimento, e é por isso que acredito que ela pode transformar a vida de qualquer criança”, afirma.

Para o pré-candidato, a escola em tempo integral vai além da ampliação da carga horária. Ele defende que o modelo proporcione aos estudantes mais tempo para aprender, praticar esportes, participar de atividades culturais, desenvolver habilidades tecnológicas e construir um projeto de vida, contribuindo para uma formação mais completa.

“Uma escola em tempo integral oferece ao estudante mais tempo para aprender, praticar esportes, participar de atividades culturais, desenvolver habilidades tecnológicas e construir um projeto de vida. É um investimento no futuro da nossa juventude”, destaca.

Dr. Benedito Alves também ressalta que a expansão do ensino em tempo integral deve ser acompanhada de investimentos em infraestrutura escolar. Entre os pontos defendidos estão a melhoria da alimentação escolar, implantação de laboratórios, bibliotecas, quadras esportivas, climatização das salas de aula, ampliação do acesso à internet e valorização dos profissionais da educação.

“Não basta manter o aluno por mais tempo dentro da escola. É preciso oferecer um ambiente adequado, professores valorizados e uma estrutura que realmente contribua para o aprendizado e para o desenvolvimento humano”, afirma.

Entre as propostas apresentadas estão a ampliação gradual das escolas em tempo integral, priorizando municípios com maior vulnerabilidade social; o fortalecimento da formação continuada dos professores; o incentivo a projetos voltados ao esporte, cultura, ciência e tecnologia; e a criação de parcerias para ampliar a qualificação profissional dos estudantes do ensino médio.

O pré-candidato também defende atenção especial às escolas do interior de Rondônia, onde, segundo ele, muitas unidades ainda enfrentam dificuldades relacionadas à estrutura física, ao acesso à tecnologia e à oferta de atividades complementares.

“Não podemos permitir que o CEP do estudante determine a qualidade da educação que ele recebe. O aluno da zona rural ou dos municípios mais distantes precisa ter as mesmas oportunidades de quem estuda na capital”, ressalta.

Para Dr. Benedito Alves, fortalecer a educação é uma das formas mais eficientes de promover o desenvolvimento econômico e reduzir as desigualdades sociais em Rondônia.

“A educação transforma vidas. Cada escola fortalecida representa mais oportunidades para nossas crianças, mais esperança para as famílias e um futuro melhor para Rondônia. Precisamos tratar a educação como uma prioridade permanente”, conclui.