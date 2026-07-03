Nova ala da UTI do Hospital Regional é inaugurada com ampliação de leitos e estrutura modernizada em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena inaugurou nesta sexta-feira, 03, a nova ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, marcando um avanço significativo na saúde pública do município e de toda a região do Cone Sul de Rondônia.

A obra recebeu investimento de R$ 2 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva, garantindo a reestruturação e modernização completa do espaço.

Com a ampliação, a capacidade da UTI passou de 17 para 20 leitos, fortalecendo o atendimento de alta complexidade e ampliando o suporte a pacientes em estado grave. Instalada em prédio anexo ao hospital, a unidade representa mais agilidade, segurança e dignidade no cuidado com a vida, consolidando o Hospital Regional como referência na região.

Durante a solenidade, também foi oficializada a denominação da unidade, que passa a se chamar UTI Guilherme Vacari. A homenagem relembra a história do menino que morreu aos 3 anos de idade, em 2007, após ser picado por uma abelha e não ter acesso a um leito de terapia intensiva no município.

Na época, a comoção gerada pela tragédia mobilizou a sociedade e deu início a um movimento regional que resultou, dois anos depois, na implantação da primeira UTI em Vilhena.

Em discurso, o prefeito Flori Cordeiro destacou o simbolismo da homenagem e a importância do momento para a cidade. “Hoje é um dia de avanço, mas também de memória e respeito. O nome Guilherme Vacari carrega a dor de uma família e de toda uma cidade, que se transformou em luta e conquista. Essa nova UTI representa exatamente isso: que nunca mais, nenhuma vida seja perdida por falta de estrutura”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, profissionais da saúde e comunidade, seguida pelo descerramento da placa inaugural e visita às novas instalações. A entrega da nova ala reafirma o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação do atendimento especializado na região.