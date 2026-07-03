Operação mira grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas em RO e GO

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quinta-feira (2), a Operação Bloodline, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por envolvimento com o tráfico interestadual de drogas e a movimentação de recursos supostamente oriundos da atividade criminosa.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Rondônia.

As medidas judiciais foram executadas nos estados de Rondônia e Goiás, sendo três mandados de busca em Guajará-Mirim (RO) e um em Goiânia (GO).

De acordo com a investigação, o grupo é suspeito de atuar na remessa e distribuição de entorpecentes entre diferentes estados, utilizando vínculos pessoais e familiares, além de mecanismos de ocultação patrimonial e financeira, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreamento das atividades ilícitas.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam com a análise do material apreendido durante a operação e o aprofundamento das diligências para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.