“Convicção não nasce em campanha”: Bruno Scheid reafirma alinhamento com Bolsonaro e defesa de princípios

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), voltou a defender a importância da coerência na vida pública e reafirmou seu alinhamento político com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Em publicação nas redes sociais, Scheid afirmou que suas convicções não foram construídas em período eleitoral e que não pretende modificar seus princípios para ampliar seu apoio político.

Na mensagem, Bruno Bolsonaro Scheid destaca que a trajetória de um político deve ser observada antes de qualquer discurso de campanha, argumentando que há quem adote posições ideológicas apenas durante as eleições.

Em contraponto, afirmou não ter receio de declarar que Jair Messias Bolsonaro é sua maior influência política e que não esconderá esse posicionamento para conquistar votos.

“Eu não tenho vergonha de dizer que Jair Messias Bolsonaro é a minha maior influência política. E eu não vou esconder isso de ninguém pra ganhar voto”, escreveu o pré-candidato.

Ao defender a coerência como princípio da atuação política, Bruno Bolsonaro Scheid afirmou ainda que a população terá a oportunidade de avaliar, em 2026, a consistência entre o discurso e a trajetória de cada pré-candidato. Segundo ele, palavras podem ser ditas com facilidade, mas convicções são demonstradas por posicionamentos firmes ao longo da vida pública.

A publicação termina com uma reflexão sobre autenticidade na política. Para Bruno Bolsonaro Scheid, princípios não devem ser adaptados conforme a conveniência do momento, mas preservados independentemente das circunstâncias, reforçando que seu posicionamento ideológico permanecerá o mesmo durante toda a pré-campanha.