Homem é preso após tentar furtar objetos de veículos estacionados em Vilhena

Um homem foi preso na madrugada do último sábado (4) após tentar furtar objetos de veículos estacionados na Avenida Aldo Heidmann, no Residencial Barão do Melgaço III, em Vilhena.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado tentando abrir as portas de um caminhão-baú e de uma caminhonete Mitsubishi Triton que estavam estacionados na via pública.

O suspeito foi contido por moradores com o auxílio de um vigilante noturno até a chegada da guarnição.

No local, o motorista do caminhão, o proprietário da caminhonete e o vigilante relataram aos policiais que presenciaram a ação do suspeito.

Segundo o motorista, ele dormia na cabine do caminhão quando foi acordado por barulhos na porta do veículo. Ao verificar a situação, viu o homem tentando abrir a maçaneta. Sem sucesso, o suspeito passou a tentar abrir a caminhonete estacionada ao lado.

Ao perceber que havia sido descoberto, o homem fugiu a pé. No entanto, foi perseguido pelo motorista e pelo proprietário da caminhonete, sendo alcançado com o apoio de um vigilante que passava pela região em uma motocicleta. O suspeito permaneceu contido até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, conforme a ocorrência, o homem confessou que pretendia furtar objetos do interior dos veículos caso encontrasse algum deles destrancado.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por tentativa de furto e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.