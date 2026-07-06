Motociclista sem CNH avança sinal, foge da PM e sofre queda durante perseguição em Vilhena

Um motociclista foi abordado pela Polícia Militar após avançar o sinal vermelho, tentar fugir da fiscalização e sofrer uma queda durante a fuga, na noite da última sexta-feira (4), em Vilhena.

O caso aconteceu na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do PATAMO seguia pela Avenida Paraná e aguardava o semáforo abrir no cruzamento com a Avenida Carmelita Fermina dos Anjos, quando avistou o condutor de uma Honda CG Titan 150 azul avançando o sinal vermelho e seguindo em direção ao bairro Cohab.

Diante da infração, os policiais acionaram os sinais luminosos da viatura e iniciaram o acompanhamento para realizar a abordagem. Ao perceber a presença da guarnição, o motociclista acelerou na tentativa de fugir.

Durante o trajeto, já nas proximidades da Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, o condutor tentou ultrapassar pela direita um veículo que seguia à sua frente, perdeu o controle da motocicleta e caiu junto ao meio-fio. O automóvel envolvido na manobra não foi atingido e seguiu viagem.

Após a queda, o jovem, foi abordado pelos policiais. Durante a fiscalização, ele informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante dos fatos, a Polícia Militar adotou as medidas administrativas e legais cabíveis, incluindo a apreensão da motocicleta.