Obras de viveiro municipal proposto por Amanda Areval começam com trabalho de ressocializandos no âmbito de projeto do TJ-RO

Neste fim de semana, a pedido da vereadora Amanda Areval, o projeto “Trabalho Certo”, que mobiliza mão-de-obra de ressocializandos em Vilhena, iniciou a construção do viveiro municipal de mudas de árvores nativas, fruto de lei que a parlamentar conquistou aprovação em parceria com a Prefeitura de Vilhena e o TJ-RO.

As obras envolvem a área onde serão produzidas 150 mil mudas por ano, em benefício de ações de reflorestamento, arborização urbana e doação a todos da cidade que tenham interesse em tornar o município mais verde.

“Ver este sonho que começamos a articular em março de 2025 é uma realização imensa. No entanto, a maior satisfação vem de sabermos que teremos, em breve, uma revolução verde acontecendo em Vilhena: com as mudas produzidas aqui poderemos dar mais sombra, conforto térmico e qualidade de vida para todos no ‘Portal da Amazônia’. Agradeço ao Rudi, secretário de Obras, e ao prefeito, Flori Cordeiro, pelo apoio nesta etapa fundamental do projeto”, comenta Amanda Areval.

Criado por lei municipal proposta por Amanda junto ao Executivo, o viveiro está inserido no projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”, do Tribunal de Justiça de Rondônia em parceria com o Cimcero (Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia).

Liderada pelo juiz Maximiliano Deitos, a iniciativa chegou em Vilhena após articulação da vereadora junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o juiz Vinícius Bovo e diversos atores que concordaram na necessidade de investir pesado na recuperação da vegetação em Vilhena, tanto na área urbana quanto na rural (nascentes, áreas de proteção e parques ambientais).

A madeira, o sombrite e as orientações para a obra vieram do projeto “Colhendo Sementes”, a brita da empresa VF Gomes, responsável pela drenagem na BR-364, os materiais metálicos como catracas, arames e outros foram doados pela Cidade Verde Empreendimentos, o projeto arquitetônico e de engenharia são fruto de parceria com o IFRO Vilhena, que disponibilizou estagiária de Arquitetura e Urbanismo para elaboração da planta básica e planilhas orçamentárias junto à Secretaria Municipal de Terras e Planejamento.

A expectativa é que o espaço esteja totalmente funcional ainda em 2026.