PM prende suspeito de tráfico e apreende quase 400 gramas de maconha em Vilhena

A Polícia Militar prendeu, na noite da última sexta-feira (4), um homem suspeito de tráfico de drogas após apreender porções de maconha prontas para comercialização, além de uma quantidade maior do entorpecente e uma balança de precisão, em Vilhena.

A ocorrência foi registrada no Setor 9A, após policiais militares monitorarem a movimentação do suspeito, investigado por realizar entregas de drogas na modalidade “delivery” no município.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem cinco porções de substância análoga à maconha, embaladas individualmente.

Questionado, ele confirmou que se tratava da droga e informou que cada porção era vendida por R$ 50. Segundo o suspeito, os pedidos eram feitos por meio de um aplicativo de mensagens e as entregas eram realizadas diretamente aos usuários.

Ainda durante a ocorrência, o homem revelou que havia mais duas porções de maconha em sua residência. No endereço indicado, os policiais localizaram o entorpecente sobre a mesa da cozinha.

Na sequência, o suspeito confessou que utilizava a residência do avô como depósito da droga, sem o conhecimento do idoso, informando que o material estava escondido sob um guarda-roupa em um dos quartos.

Durante as buscas, os militares encontraram aproximadamente meio tablete de maconha, que totalizou 394 gramas, além de uma balança de precisão, comumente utilizada para fracionar entorpecentes.

Diante das evidências e da confissão, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial.