Ex-vereador e aposentado da SEFIN, Mauro Bil disputa reeleição ao Conselho de Administração do IPERON

O servidor aposentado da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (SEFIN) e ex-vereador de Vilhena, Mauro Bianchin, o popular Mauro Bil, é candidato à reeleição para uma vaga no Conselho de Administração (CAD) do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON).

A eleição será realizada nos dias 9 e 10 de julho e escolherá os representantes dos servidores no colegiado responsável por acompanhar e deliberar sobre a gestão previdenciária.

Atualmente representante dos aposentados e pensionistas no Conselho de Administração do IPERON, Mauro Bianchin afirma que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido em defesa do instituto e dos segurados que representa.

Auditor Fiscal de Tributos Estaduais aposentado, Bianchin ingressou na Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (SEFIN) em 1989, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 2016. É contabilista, bacharel em Direito pela AVEC Vilhena e possui certificação CPA 10, da Anbima, além da certificação CP RPPS CODEL I, do Instituto Totum, ambas voltadas à governança e à gestão de regimes próprios de previdência social.

Durante sua trajetória, presidiu o Sindicato dos Auditores Fiscais de Rondônia (Sindafisco) por dois mandatos, entre 2017 e 2020, período em que atuou na defesa dos interesses dos servidores públicos e no fortalecimento da previdência estadual.

Na campanha pela reeleição, Mauro Bianchin destaca que pretende continuar representando os aposentados e pensionistas, defendendo seus direitos e colaborando para decisões baseadas na transparência, no diálogo e na sustentabilidade do sistema previdenciário. O candidato também informa que sua candidatura vem recebendo apoio de diversas lideranças de servidores públicos de Rondônia, que reconhecem sua atuação em defesa da previdência estadual.

Segundo Bianchin, a eleição é realizada por categoria. Os servidores da ativa escolhem seus representantes entre os candidatos da ativa, enquanto aposentados e pensionistas votam exclusivamente no representante destinado ao seu segmento, vaga para a qual ele concorre.

A votação será totalmente on-line, por meio de sistema disponibilizado pelo IPERON. O processo começa às 7h30 do dia 9 de julho e segue ininterruptamente até as 14h do dia 10 de julho. Mauro Bianchin reforça a importância da participação dos aposentados e pensionistas, ressaltando que a escolha dos representantes fortalece a governança do instituto e a defesa dos direitos dos beneficiários.