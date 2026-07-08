Pré-candidata ao Senado, Rosângela Cipriano defende criação de Universidade Estadual e mais atenção aos pequenos municípios em RO

Em visita ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 7, a pré-candidata ao Senado Federal pelo PSB, a vilhenense Rosângela Cipriano, concedeu entrevista na qual falou sobre sua entrada na disputa eleitoral, as principais demandas identificadas durante viagens pelo estado e as propostas que pretende defender caso seja eleita.

Segundo Rosângela, sua pré-candidatura surgiu por iniciativa do partido, que entendeu que seu nome poderia representar uma alternativa para o eleitorado rondoniense. “Foi uma decisão do partido, que entendeu que eu poderia colocar meu nome à disposição da população para representar Rondônia no Senado Federal”, afirmou.

Durante a entrevista, a pré-candidata disse que tem percorrido diversos municípios e relatou que a principal reivindicação encontrada é a falta de atenção do poder público. “A população se sente abandonada. Isso aparece em várias áreas, como infraestrutura, educação e apoio ao pequeno produtor rural”, declarou.

Rosângela destacou que um dos problemas observados é a dificuldade enfrentada pelos agricultores familiares para escoar a produção em razão das condições das estradas.

Ela também defendeu investimentos na educação superior no interior do estado e apresentou como proposta a criação da Universidade Estadual de Rondônia. “Temos municípios que não possuem nenhuma instituição de ensino superior. Muitos jovens terminam o ensino médio e não conseguem continuar os estudos. Precisamos de uma universidade estadual com cursos voltados às vocações econômicas de Rondônia, especialmente para fortalecer a agricultura e a agricultura familiar”, disse.

PEDÁGIO NA BR-364

Outro tema abordado foi a concessão da BR-364 e a implantação das praças de pedágio.

Rosângela criticou a forma como o processo foi conduzido e afirmou que faltou maior participação da população nas discussões.

Segundo ela, caso seja eleita, pretende defender a abertura de diálogo com a concessionária para buscar alternativas que reduzam o impacto financeiro sobre os usuários da rodovia, especialmente aqueles que precisam viajar frequentemente para tratamento de saúde ou trabalho.

REORGANIZAÇÃO DO PSB

Na avaliação da pré-candidata, o PSB está em processo de fortalecimento em Rondônia, com diretórios organizados em praticamente todos os municípios.

Ela afirmou que o objetivo do partido é apresentar candidatos comprometidos com as necessidades da população e contribuir para o desenvolvimento do estado.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Durante a entrevista, Rosângela também defendeu maior rigor no combate à corrupção e afirmou que a política deve ser exercida com responsabilidade e transparência.

Para ela, é necessário fortalecer mecanismos de fiscalização e garantir que os recursos públicos sejam aplicados em benefício da população.

MENSAGEM AOS ELEITORES

Ao final da entrevista, a pré-candidata pediu que os rondonienses mantenham a confiança na política como instrumento de transformação social.

“Peço que as pessoas acreditem que existem homens e mulheres preparados e comprometidos com o bem comum. A política pode e deve ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas e construir um futuro melhor para Rondônia”, concluiu.