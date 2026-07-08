Tentativa de golpe usando identidade de produtor rural de Cabixi é frustrada após empresa desconfiar de pedido em Vilhena

Um morador de Cabixi procurou a Polícia Militar para registrar uma ocorrência após ter sua identidade utilizada por um golpista em uma tentativa de compra fraudulenta de mercadorias, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito entrou em contato com a empresa, via WhatsApp, passando-se pela vítima e tentando adquirir cerca de R$ 68 mil em materiais, entre eles produtos utilizados na instalação de cercas.

A fraude, no entanto, foi descoberta antes da conclusão da negociação. A funcionária responsável pelo atendimento estranhou o volume do pedido, incompatível com o histórico de compras do suposto cliente, e realizou a conferência das informações, identificando a tentativa de golpe.

Segundo o registro policial, o prejuízo foi evitado graças à atenção da empresa. A vítima formalizou a ocorrência para subsidiar as investigações e informou que documentos enviados pelo suspeito durante a negociação foram entregues à polícia e anexados ao procedimento para auxiliar na identificação do autor.