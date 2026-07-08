VÍDEOS: pais cobram solução para trânsito caótico em frente à Escola Hermógenes Nogueira, em Vilhena

Pais de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Hermógenes Roberto Nogueira, localizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, estão preocupados com o trânsito considerado confuso e perigoso em frente à unidade de ensino.

Na manhã desta quarta-feira (8), a reportagem do Extra de Rondônia recebeu imagens e relatos que mostram a movimentação intensa de veículos durante os horários de entrada e saída dos estudantes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma mãe que esteve na escola para buscar o filho afirmou que a situação é caótica. Segundo ela, carros de passeio, ônibus escolares, motocicletas, bicicletas e pedestres disputam o mesmo espaço, dificultando a circulação e aumentando o risco de acidentes.

Ainda de acordo com os relatos, a falta de organização no fluxo de veículos provoca congestionamentos e obriga muitas crianças e seus responsáveis a atravessarem a via em meio ao trânsito intenso, gerando insegurança para quem frequenta a escola diariamente.

Diante da situação, os pais pedem que a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) realize um estudo técnico para reorganizar a circulação de veículos no local e adote medidas que garantam mais segurança aos estudantes, servidores e moradores da região.

Entre as alternativas sugeridas pelos próprios pais está a implantação de mão única no trecho em frente à escola, ao menos nos horários de maior movimento.

Outras medidas que podem ser avaliadas pela secretaria incluem a criação de áreas exclusivas para embarque e desembarque, reforço da sinalização horizontal e vertical, instalação de faixas elevadas para pedestres, presença de agentes de trânsito nos horários de pico e campanhas de conscientização para orientar motoristas sobre o respeito às normas de circulação nas proximidades das escolas.

Além das ações do poder público, a colaboração da população também é considerada fundamental. Evitar paradas em fila dupla, respeitar a sinalização, reduzir a velocidade, utilizar corretamente os locais de embarque e desembarque e dar preferência aos pedestres são atitudes que podem contribuir significativamente para um trânsito mais seguro.

Os pais esperam que o problema seja analisado com urgência antes que um acidente grave venha a ocorrer no local.

Enquanto isso, reforçam o apelo para que todos os condutores redobrem a atenção ao trafegar em frente à unidade escolar, especialmente nos horários de maior fluxo de alunos.

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