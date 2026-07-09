Agenda no Cone Sul aproxima Wiveslando Neiva das demandas da população

O pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) tem intensificado sua agenda de visitas aos municípios da região do Cone Sul, acompanhando de perto investimentos e ações do deputado estadual Ezequiel Neiva voltadas ao fortalecimento da saúde, da infraestrutura e do desenvolvimento regional.

Em Vilhena, Wiveslando Neiva participou da conclusão da reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva. A obra representa um importante avanço para o atendimento de pacientes de toda a região e reforça os investimentos destinados à saúde pública.

Segundo Wiveslando Neiva, a ampliação da estrutura hospitalar demonstra o compromisso com quem mais precisa de atendimento. “Investir na saúde é investir na vida das pessoas. A ampliação da UTI do Hospital Regional de Vilhena fortalece a rede pública, oferece mais segurança aos pacientes e garante um atendimento mais digno e humanizado para toda a população do Cone Sul”, destacou.

A agenda também incluiu a participação nas comemorações pelos 38 anos de emancipação político-administrativa de Cabixi. Durante o evento, Wiveslando ressaltou a importância da história e do desenvolvimento do município, além de reconhecer o trabalho da população. “Parabenizo Cabixi pelos seus 38 anos de história. É uma cidade construída pelo esforço de seu povo, que merece continuar recebendo investimentos e oportunidades para crescer cada vez mais. Desejo prosperidade e muitas conquistas para todos os cabixienses”, afirmou.

Em Cerejeiras, Wiveslando Neiva aproveitou a oportunidade para visitar o anel viário do município, obra considerada estratégica para melhorar a mobilidade urbana e ampliar a segurança no trânsito, retirando o fluxo de veículos pesados da área central da cidade. Para o pré-candidato, a intervenção representa um investimento que beneficia diretamente a população e o setor produtivo.

“O anel viário é uma obra importante porque desvia o tráfego de carretas do perímetro urbano, proporcionando mais segurança para os moradores, melhor fluidez no trânsito e melhores condições para o transporte da produção regional. É uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento de Cerejeiras e de toda a região”, encerrou.