Bancada ruralista vê avanços, mas quer juros menores para renegociar dívidas rurais

Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) consideram que houve avanços na nova proposta do Ministério da Fazenda para a renegociação de dívidas rurais.

As condições, antecipadas nesta quarta-feira (8/7) pela reportagem, atenderam parcialmente pedidos do setor produtivo, como a inclusão dos produtores que tiveram perdas por questões de mercado, com condições diferentes dos que foram impactados por adversidades climáticas.

A bancada ruralista ainda vai insistir na redução das taxas de juros da linha de refinanciamento. A FPA considera o teto de 12% para os juros alto e quer chegar pelo menos a 10% ou a alíquota de um dígito.

A Fazenda, por outro lado, tem dito que mexer nas taxas faz o custo da proposta aumentar muito e não caber na conta da União. A estimativa atual é gastar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões por ano com a renegociação, confirmou o ministro Dario Durigan, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira (9/7).