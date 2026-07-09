Casal é agredido e roubado durante invasão a residência em Cerejeiras

Um casal foi vítima de um roubo com violência, em Cerejeiras. As vítimas precisaram de atendimento médico após serem agredidas pelos criminosos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , dois homens armados, um com um revólver e outro com um facão, arrombaram a porta da residência, invadiram o imóvel e passaram a agredir o casal com socos e chutes.

Durante a ação, um dos suspeitos chegou a apontar a arma para a nuca de uma das vítimas e fez ameaças de morte caso a Polícia Militar fosse acionada.

Além das agressões, os criminosos roubaram aproximadamente R$ 3 mil em dinheiro que pertenciam às vítimas e fugiram em seguida. Ambos sofreram lesões na face e em outras partes do corpo, constatadas durante atendimento no hospital.

Ainda segundo o registro policial, um familiar informou que a vítima vinha recebendo ameaças por telefone relacionadas ao relacionamento mantido pelo casal, hipótese que será apurada pela Polícia Civil durante as investigações.

A Polícia Militar esteve na residência e constatou o arrombamento da porta de entrada e diversos objetos revirados nos cômodos.

O local foi isolado para a realização da perícia, e o caso segue sob investigação.