NOVA BR-364: greve paralisa 100% das atividades que podem impactar cronograma de obras em RO

Os trabalhadores do Consórcio Construtor BR-364 aprovaram a paralisação total das atividades nas obras da Nova BR-364, em Porto Velho.

A greve, que atinge 100% da mão de obra, foi decidida em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Rondônia (STICCERO).

Segundo o sindicato, a categoria reivindica melhores condições de trabalho, reajuste salarial e avanços nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027. Diante do impasse com a empresa, os trabalhadores decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado.

A paralisação pode impactar diretamente o cronograma das obras da Nova BR-364, considerada uma das principais intervenções de infraestrutura em andamento na capital rondoniense. O empreendimento é estratégico para melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a logística de transporte em Porto Velho.

O STICCERO informou que permanece aberto ao diálogo e busca uma solução negociada para encerrar o movimento grevista o mais breve possível. Já o Consórcio Construtor BR-364 afirmou que está cumprindo a legislação trabalhista e as normas da convenção coletiva, destacando que continuará buscando entendimento com os representantes dos trabalhadores.