SESDEC abre inscrições para seleção de voluntários com 266 vagas em Rondônia

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) abriu o Processo Seletivo do Projeto Voluntariar, que disponibiliza 266 vagas para formação de cadastro de reserva em diversas áreas de atuação, distribuídas em 25 localidades de Rondônia.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 31 de julho, por meio do portal da Sesdec.

Os candidatos deverão realizar a inscrição on-line, anexar a documentação exigida no edital e passar pelas etapas de análise curricular e entrevista. O processo é destinado à formação de cadastro de reserva para atuação voluntária em diferentes áreas profissionais e administrativas.

O serviço voluntário terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Embora não gere vínculo empregatício, os selecionados poderão receber ressarcimento de despesas com alimentação e transporte no valor de R$ 73 por dia efetivamente trabalhado, para uma jornada de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Há oportunidades para profissionais de diversas áreas, como Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia, Psicologia, Jornalismo, Tecnologia da Informação, Técnico Administrativo, Serviços Gerais, entre outras. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

O cronograma prevê homologação das inscrições em 17 de agosto, entrevistas entre 31 de agosto e 29 de setembro e divulgação do resultado final em 16 de outubro. Todas as informações e os requisitos para participação estão disponíveis no edital publicado pela Sesdec.

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