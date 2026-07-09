Setor propõe fundo garantidor para destravar acesso ao crédito rural

Em meio ao cenário de alta no endividamento rural e de dificuldades de acesso a novos financiamentos no campo, entidades do setor produtivo levaram ao governo federal uma proposta de criação de um Fundo Garantidor de Risco de Crédito para o custeio da agropecuária.

O objetivo é convencer o governo a aportar recursos públicos em um fundo para avalizar novas operações de custeio de produtores que continuam adimplentes, mas estão com as garantias exauridas após sucessivas perdas. A medida mira também arrendatários, que não têm terra para vincular às operações.

A proposta prevê que o aporte de recursos públicos pode alavancar em dez vezes a oferta de crédito na ponta e destravar o acesso às linhas, por exemplo, do Plano Safra 2026/27. Ou seja, se o governo colocar R$ 8 bilhões, produtores atualmente sem garantias poderiam acessar R$ 80 bilhões em novas operações.

O texto tem o aval de entidades como a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).