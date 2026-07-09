VÍDEOS: placa deixada na pista durante obras provoca acidente na BR-435 em Cerejeiras

Um motociclista sofreu um acidente na noite de quarta-feira (8) após colidir com uma placa de sinalização que estava sobre a pista da BR-435, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima gravou vídeos no local e relatou que a placa teria sido deixada na rodovia durante os serviços de pintura e reparos realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o motociclista, o acidente ocorreu em um trecho que passou por intervenções recentes e que, até pouco tempo, apresentava condições precárias de trafegabilidade.

Apesar do impacto, ele conseguiu manter o controle da motocicleta e evitou a queda, sofrendo apenas danos materiais.

O local onde ocorreu o acidente é o mesmo trecho da BR-435 que recentemente foi cenário de um grave acidente que resultou na morte de uma servidora pública.

Os vídeos encaminhados à reportagem mostram a placa de sinalização posicionada sobre a pista, levantando questionamentos sobre a segurança e a sinalização adotadas durante a execução das obras.

O espaço permanece aberto para manifestação do DNIT sobre o caso.

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