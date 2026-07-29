Com fim da Moratória da Soja, US$ 8,2 bi em serviços ambientais poderão ‘sumir’

O desmatamento que pode ocorrer como consequência do fim da Moratória da Soja é capaz de gerar prejuízos à sociedade de pelo menos US$ 8,2 bilhões nos próximos dez anos, em perdas de serviços e valores ecossistêmicos, projeta a organização WWF-Brasil.

O cálculo baseia-se na estimativa, publicada neste mês na revista Science, segundo a qual o fim do acordo ambiental tem potencial de levar ao desmatamento de 1,4 milhão de hectares na Amazônia.