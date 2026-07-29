Feijão e legumes lideraram altas da cesta básica em junho, aponta pesquisa

O feijão liderou a alta dos preços da cesta de alimentos no varejo alimentar em junho, segundo dados da empresa de inteligência Neogrid.
O preço subiu 8% na média nacional em relação a maio, com alta puxada pelo Centro-Oeste (+9,7%) e pelo Sul (+8,9%).
Os preços dos legumes também avançaram em junho (+4,2%), com destaque para o Norte, onde a alta chegou a 11,3%.
Os preços do feijão, dos legumes e das massas alimentícias subiram em todas as regiões, reforçando a pressão sobre a cesta básica, segundo a Neogrid. No acumulado desde dezembro de 2025, os preços dos legumes já subiram 50,2%, e do feijão, 36,7%.
Na direção contrária, houve queda nos preços do café em pó e em grãos (-3,2%), açúcar (-2,8%), ovos (-1,8%) e óleo (-1,7%).
No caso do café, a baixa foi puxada pelo Sul, onde o preço caiu 4,7%, e no caso do açúcar, o destaque das quedas foi o Centro-Oeste, onde o preço do produto recuou 9,1%.
Os preços de óleos, café em pó e em grãos, açúcar, frango e leite em pó foram os únicos produtos com queda simultânea em todas as regiões do país — sinal de acomodação mais ampla nesses itens, segundo a Neogrid.
Próximos meses
Para os próximos meses, segundo a consultoria, a tendência é de continuidade da pressão de alta sobre os preços do feijão e dos legumes, categorias mais sensíveis à sazonalidade e à oferta regional.
Já os produtos das categorias industrializadas, como café, açúcar e frango, tendem a seguir umam trajetória mais estável ou deflacionária, sustentadas pela queda simultânea em todas as regiões do país, avaliou a Neogrid.