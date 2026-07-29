Forças de segurança recapturam foragido durante operação integrada na fronteira de Guajará-Mirim

As forças de segurança recapturaram um homem de 41 anos durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizada de forma simultânea à Operação SUFOCARE, na terça-feira (28), em Guajará-Mirim.

A ação integra as estratégias de enfrentamento às organizações criminosas na faixa de fronteira e foi desenvolvida pela Polícia Militar de Rondônia, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON).

Após informações produzidas pelo Núcleo Integrado de Inteligêd1cia de Fronteira (NIIF/GEI), equipes do BPFRON cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça contra o foragido.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem apresentava um ferimento causado anteriormente por disparo de arma de fogo em território boliviano, situação comprovada por documentação encaminhada pelas autoridades daquele país.

Em razão da necessidade de atendimento médico, ele foi levado ao Hospital Regional de Guajará-Mirim, onde permaneceu sob custódia policial, à disposição da Justiça para o cumprimento da ordem judicial.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim para as providências cabíveis.

A operação contou com atuação integrada do BPFRON, do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF/GEI) e da Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) – Grupo DACI, da Bolívia, reforçando a cooperação internacional no combate às organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo de Rondônia, a Operação Brasil Contra o Crime Organizado ocorre simultaneamente à Operação SUFOCARE e tem como objetivo intensificar o enfrentamento aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, por meio da integração entre as forças de segurança, do fortalecimento das ações de inteligência e da ampliação do policiamento ostensivo.