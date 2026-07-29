Maior demanda e alta no exterior sustentam preços do algodão no Brasil

Diante da maior presença de compradores no mercado físico e das valorizações externas, as cotações do algodão em pluma seguem firmes nas praças brasileiras, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Na terça-feira (28/7), o indicador Cepea/Esalq registrou a cotação de R$ 4,1626 a libra-peso, uma alta de 0,96% no acumulado de julho.