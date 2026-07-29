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quarta-feira, 29 de julho de 2026.

Maior demanda e alta no exterior sustentam preços do algodão no Brasil

Compradores buscam novas aquisições, enquanto vendedores se mantêm firmes nas negociações
Cotações do algodão em pluma seguem firmes nas praças brasileiras — Foto: Abapa/Divulgação

Diante da maior presença de compradores no mercado físico e das valorizações externas, as cotações do algodão em pluma seguem firmes nas praças brasileiras, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Na terça-feira (28/7), o indicador Cepea/Esalq registrou a cotação de R$ 4,1626 a libra-peso, uma alta de 0,96% no acumulado de julho.

Segundo o Cepea, enquanto demandantes buscam novas aquisições para atender às necessidades imediatas e recompor estoques, vendedores se mantêm firmes nas ofertas, sobretudo para lotes de qualidade superior.

Nesse contexto, parte dos compradores demonstra maior flexibilidade nas negociações, favorecendo a recuperação dos preços.

Pesquisadores do Cepea ressaltam que a liquidez permanece limitada pelo desacordo entre agentes, enquanto o ritmo ainda moderado das vendas de manufaturados mantém as indústrias cautelosas quanto às aquisições de pluma.

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