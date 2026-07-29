Maior demanda e alta no exterior sustentam preços do algodão no Brasil

Diante da maior presença de compradores no mercado físico e das valorizações externas, as cotações do algodão em pluma seguem firmes nas praças brasileiras, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Na terça-feira (28/7), o indicador Cepea/Esalq registrou a cotação de R$ 4,1626 a libra-peso, uma alta de 0,96% no acumulado de julho.
Segundo o Cepea, enquanto demandantes buscam novas aquisições para atender às necessidades imediatas e recompor estoques, vendedores se mantêm firmes nas ofertas, sobretudo para lotes de qualidade superior.
Nesse contexto, parte dos compradores demonstra maior flexibilidade nas negociações, favorecendo a recuperação dos preços.
Pesquisadores do Cepea ressaltam que a liquidez permanece limitada pelo desacordo entre agentes, enquanto o ritmo ainda moderado das vendas de manufaturados mantém as indústrias cautelosas quanto às aquisições de pluma.