Operação integrada da PM cumpre mandados de prisão em diferentes regiões de RO

A Polícia Militar de Rondônia cumpriu três mandados de prisão em diferentes municípios do estado durante ações da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizadas na terça-feira (28).

As ocorrências foram registradas em Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia e Porto Velho.

As prisões ocorreram em operações distintas, reforçando a atuação integrada das forças de segurança no cumprimento de ordens judiciais e no combate à criminalidade.

A primeira prisão aconteceu por volta das 6h, na zona rural de Alto Paraíso, durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça. Durante as diligências, os policiais também localizaram uma arma de fogo artesanal calibre .32 e 16 munições intactas, que foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil.

Já no período da noite, por volta das 19h, uma equipe que atuava na região do Comando Regional de Policiamento IV (CRP-IV) cumpriu outro mandado de prisão definitiva na BR-421, em Campo Novo de Rondônia. Após a confirmação da ordem judicial nos sistemas de segurança pública, o homem foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil.

A terceira prisão ocorreu durante patrulhamento na zona sul de Porto Velho. Após informações repassadas pelo setor de inteligência, os policiais abordaram um suspeito. Embora nenhum material ilícito tenha sido encontrado durante a revista, a consulta aos sistemas apontou a existência de um mandado de prisão em aberto. O foragido foi detido e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Polícia Militar, as três prisões foram realizadas por equipes distintas, em diferentes regiões do estado, demonstrando a integração entre as unidades empregadas na Operação Brasil Contra o Crime Organizado e a eficiência das ações voltadas ao cumprimento de determinações judiciais.

Participaram das ações policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), Companhia Independente de Policiamento Ostensivo (CIPO), Núcleo de Inteligência do 7º BPM, além de equipes empregadas na operação, em atuação conjunta nas áreas dos Comandos Regionais de Policiamento.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo de Rondônia, a Operação Brasil Contra o Crime Organizado conta com a atuação da Polícia Militar de Rondônia, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e de outras unidades operacionais.

A iniciativa busca intensificar o combate às organizações criminosas e aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, ampliando a presença das forças de segurança em todo o estado.