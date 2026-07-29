PM recupera moto roubada e prende dois suspeitos durante operação em São Miguel do Guaporé; Veículo seria levado para Bolívia

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) recuperou uma motocicleta com registro de roubo/furto e prendeu dois homens, de 22 e 19 anos, durante ações da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizadas na segunda-feira (27), no âmbito da Operação SUFOCARE, na zona rural de São Miguel do Guaporé.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo realizado pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), com equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON).

Durante fiscalização na RO-481, os policiais abordaram uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ocupada pelos dois suspeitos.

Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que o veículo possuía registro de roubo/furto. Os abordados não apresentaram documentação que comprovasse a posse legítima da motocicleta. Conforme o boletim de ocorrência, um dos detidos informou que transportaria o veículo para a Bolívia.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão pelo crime de receptação e foram encaminhados, juntamente com a motocicleta recuperada, à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as providências cabíveis.

A ação contou com a participação do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), reforçando as ações de combate às organizações criminosas e aos crimes patrimoniais e transfronteiriços.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo de Rondônia, a Operação Brasil Contra o Crime Organizado tem como objetivo intensificar o enfrentamento aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, por meio da integração entre as forças de segurança.