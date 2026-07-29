Preço do arroz sobe com oferta restrita, mas chuvas limitam negociações

As cotações do arroz em casca seguem em alta no Rio Grande do Sul, sustentadas pela oferta restrita e pela necessidade de aquisição de matéria-prima por parte das indústrias, destaca o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Nesta terça-feira (28/7), o indicador Cepea/Irga-RS registrou a cotação de R$ 67,52 a saca de 50 quilos, um avanço de 12,10% no acumulado de julho.

Segundo o Cepea, produtores negociam apenas lotes pontuais e mantêm postura firme, enquanto compradores aumentam os valores ofertados em algumas regiões.

Apesar desse cenário de valorização, nos últimos dias, chuvas persistentes dificultaram o carregamento do cereal e limitaram o avanço das negociações, reduzindo a liquidez.

De acordo com o Cepea, a menor disponibilidade e a expectativa de novas valorizações durante a entressafra mantêm vendedores retraídos.

Ao mesmo tempo, a necessidade de originar matéria-prima tem levado parte das indústrias a aumentar novamente suas ofertas, especialmente nas regiões próximas ao porto de Rio Grande.