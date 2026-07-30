Ação policial desmantela ponto de tráfico, apreende drogas, munições e descobre ligação com extorsão em Vilhena

Uma ação realizada pela Polícia Militar nesta quinta-feira (30), resultou na desarticulação de um estratégico ponto de comercialização de entorpecentes em Vilhena.

A intervenção culminou no recolhimento de uma expressiva quantidade de drogas, munições, veículos e documentos que ligam o suspeito a crimes de extorsão na cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático quando foi acionada para averiguar uma movimentação suspeita e contínua de pessoas em uma residência localizada na Rua 1507, no bairro Cristo Rei.

Ao se aproximarem do endereço, os militares visualizaram o suspeito retornando com seu automóvel para o local, momento em que foi realizada a abordagem de praxe. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em suas vestes.

Contudo, imagens capturadas pouco antes mostraram o momento exato em que o indivíduo se deslocou até os fundos do quintal para ocultar um saco plástico sob uma telha de fibrocimento.

VARREDURA, APREENSÃO DE DROGAS E MUNIÇÕES

Com a permissão de entrada concedida pelo próprio suspeito, os policiais iniciaram as buscas no quintal. No local, em uma motoneta estacionada, a equipe localizou dentro do compartimento do baú:

790 gramas de cocaína divididos em 109 embalagens individuais e uma porção maior, 160 gramas de crack em pedra, duas balanças de precisão e insumos para embalagem, três munições intactas de calibres permitidos e restritos .45 e 9mm, 600 munições de calibre 4,5mm, maquininha de cartão, cartões de crédito e R$ 100,00 em espécie.

Ao ser questionado sobre o material ilícito encoberto, o homem optou por exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

ACESSO SECRETO E CONEXÃO COM EXTORSÃO

Durante a vistoria, a perspicácia da equipe permitiu identificar uma estrutura improvisada de escada no muro, utilizada para acessar secretamente um imóvel anexo.

Ao realizarem a incursão no local vizinho, os policiais encontraram mais 160 gramas de maconha, cadernos com a contabilidade do tráfico e um calhamaço de documentos com extratos bancários e comprovantes de pagamentos.

A checagem do material documental revelou papéis em nome de uma mulher que, segundo os registros policiais, vinha sendo vítima de graves extorsões e ameaças no município.

No local, as equipes também apreenderam uma motocicleta que apresentava numeração do motor adulterada, divergente do cadastro oficial do DETRAN.

O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Todos os veículos, entorpecentes e materiais apreendidos foram entregues à Polícia Civil para o prosseguimento das investigações.

>>>Vídeo abaixo: