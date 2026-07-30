Homem que atacou cachorro com roçadeira em Colorado é condenado a 4 anos e ganha liberdade para cumprir pena em regime aberto

Um homem que causou indignação pública ao atacar brutalmente um cachorro com uma roçadeira movida a combustão, em Colorado do Oeste, foi condenado pela Justiça e teve sua situação penal atualizada nesta quinta-feira, 30 de julho.

O réu recebeu a sentença de 4 anos de reclusão em regime aberto e teve o alvará de soltura expedido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o caso teve início no dia 9 de março de 2026, quando a Polícia Militar atendeu a uma denúncia anônima e encontrou o cão gravemente ferido na região da cabeça.

Na ocasião, o agressor utilizou o equipamento dotado de lâmina de aço para golpear o animal, provocando mutilações e cortes profundos na boca, na língua e no pescoço. O cão foi socorrido e entregue aos cuidados de um médico veterinário.

REPERCUSSÃO E DESDOBRAMENTO JUDICIAL

À época, o ataque gerou forte comoção nas redes sociais e mobilizou entidades de proteção animal em todo o estado. Diante da gravidade dos ferimentos e pelo fato de o acusado já cumprir pena anterior com uso de tornozeleira eletrônica, o Ministério Público de Rondônia (MP-RO) solicitou a prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pela 1ª Vara de Garantias e cumprida no dia 12 de março em uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Ambiental.

Com a conclusão da instrução processual, o Poder Judiciário aplicou as penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), fixando a pena do acusado em 4 anos.

Nesta quinta-feira (30), com o deferimento da progressão do cumprimento da pena para o regime aberto, o alvará de soltura foi devidamente assinado.

O homem deixou a unidade prisional e responderá em liberdade, devendo cumprir as obrigações impostas pela Justiça, que incluem o recolhimento domiciliar noturno e o comparecimento periódico em juízo.