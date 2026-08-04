Ex-vereador vilhenense se autodeclara jornalista e terá teto de R$ 3 milhões para gastar na campanha a deputado

O registro da candidatura do vilhenense Dhonatan Francisco Pagani Vieira, que disputa uma vaga à Câmara Federal, trouxe duas informações que chamam a atenção dos internautas: a profissão declarada pelo candidato, jornalista e redator, e o limite de gastos estabelecido para sua campanha, de R$ 3.176.572,53, o teto permitido para a disputa de deputado federal no primeiro turno.

Até então, não havia registro público de que Dhonatan exercesse as atividades de jornalista e redator. A informação, no entanto, consta oficialmente no cadastro apresentado à Justiça Eleitoral para o registro de sua candidatura pelo Podemos (PODE).

O valor declarado como limite de gastos também chama atenção. O candidato estabeleceu sua campanha no teto máximo permitido pela legislação eleitoral, podendo chegar a mais de R$ 3,17 milhões em despesas no primeiro turno.

PATRIMÔNIO DE R$ 105 MIL

Outro dado disponível no registro é a declaração de bens. Dhonatan informou possuir R$ 105 mil em patrimônio, correspondente a uma casa localizada em Vilhena.

Assim, o contraste entre o patrimônio declarado e o limite de gastos escolhido para a campanha também chama atenção: o teto de despesas é cerca de 30 vezes superior ao patrimônio informado pelo candidato.

Natural de Vilhena, Dhonatan tem 30 anos e fez parte da legislatura anterior na Câmara de Vilhena, mas se afastou do cargo em maio de 2024, revelando que enfrentou um quadro de depressão enquanto exercia o mandato (leia mais AQUI).